Galli su Milan-Fiorentina: “Partita non facile, il Milan ha tutto da perdere”

vedi letture

Durate la puntata di Radio Tv Serie A di DAZN, Filippo Galli ha commentato così la sfida di domenica sera tra Milan e Fiorentina, gara delicata anche per tutte le assenze pesanti alle quali il Milan dovrà sopperire. Queste le sue parole:

"Saelemaekers dovrebbe recuperare e quindi essere titolare, magari non è al massimo della forma ma se gioca vuol dire che può farlo. La grave mancanza sarà Pulisic. Dobbiamo capire se Leao sarà schierato punta, ma credo che allegri vada su Gimenez, quindi penso che Leao possa giocare più centrale come lo aveva provato anche in pre-season Allegri. È una parità non facile, il Milan ha tutto da perdere perchè ci si aspetta la vittoria dei rossoneri"

Su Leao: "La sensazione è che non vuole essere uomo squadra, lui si diverte a giocare ma non vuole essere trascinatore. Se lo si lascia con questa libertà allora può essere determinante"