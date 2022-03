Galliani: "Credo che Ibra chiuderà la carriera a Milano e in rossonero"

MilanNews.it

A margine dell’evento ‘United for the heart’ Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "È stato un bel weekend, con il Milan primo in Serie A e il Monza terzo ma con tante squadre in pochissimi punti in Serie B. Battaglieremo fino alla fine".

“Il Milan è gestito benissimo. Ibra l’ho visto la settimana scorsa, è un amico, ma non è giusto parlarne. Il cuore è pro Ibra, ma chi gestisce la società capisco che possa fare altre valutazioni”.

“Credo rimarrà a Milano anche la prossima stagione. Chiuderà in rossonero”.