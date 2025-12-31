Galliani elogia Allegri: "È un grande allenatore: non saprei come definirlo diversamente"

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha parlato anche del Diavolo soffermandosi in modo particolare su Massimiliano Allegri, fino a questo momento l'uomo della rinascita rossonera.

Immagino che lei fosse sicuro dell’impatto brillante che avrebbe avuto l’Allegri bis sulla panchina rossonera…

"Assolutamente si. Ho sempre saputo e capito, fin da quando Max allenava il Cagliari, che aveva le physique du role per guidare il Milan e lo sta dimostrando. È cambiata la vita col suo ritorno. Non dimentichiamoci che il Milan l’anno scorso è arrivato ottavo...".



Cos’ha di speciale Allegri?

"Qualche allenatore giusto l’ho centrato. Allegri sicuramente, più recentemente anche Palladino. Max ha le caratteristiche giuste per fare l’allenatore di un top club: tecniche, umane e di savoir-faire. Allegri è un grande allenatore: non saprei come definirlo diversamente".