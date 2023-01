Galliani: "Esultanza contro l'Inter? Non ci credevo. Braida? Contro di lui non sarà mai una sfida"

MilanNews.it

L’ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida esterna sul campo del Monza essendo insieme ad Ariedo Braida, ex collega al Milan e ora dirigente grigiorosso: "Da giocatore lo incontro in un Varese-Monza del 69/70: la vincente sarebbe andata in Serie A e vinse il Varese 2-1 con anche un gol di Ariedo. Appena sono diventato dirigente del Monza, nel '75 prendiamo Braida dal Palermo e vinciamo il campionato di serie B. Esultanza in Monza-Inter? Non ci credevo al pareggio, era abituato ai derby col Seregno.Dicevo 'ma no, ma no', non urlavo 'Milan'. Non sarà mai una sfida contro Ariedo, è solo Cremonese-Monza".