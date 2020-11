Galliani: "Ibra è immortale, ricordo bene quando 10 anni fa ero a Barcellona per prenderlo"

Adriano Galliani, AD del Monza e storico dirigente rossonero, in diretta su Sky Sport 24 ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Ricordo bene quando ero a Barcellona 10 anni fa quando ero là a prendere Ibra, straordinario in campo e per quello che da alla squadra nello spogliatoio. Ibra è un totem, è immortale. Non è solo merito di Ibra. Bisogna dare atto a Pioli di aver trovato la quadratura del cerchio con il 4-2-3-1, poi sono arrivati dei ragazzi bravi. Pur essendo al centro d'allenamento dell'Inter, continuo a rimanere tifoso del Milan ovviamente. Dopo 31 anni non si può cambiare bandiera"