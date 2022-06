Galliani: "Ibra? Oggi è un giocatore del Milan. Io e Berlusconi lo abbiamo sentito..."

MilanNews.it

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'amministratore delegato del Monza neopromosso in Serie A per la prima volta nella sua storia, Adriano Galliani è stato intervistato nella giornata di oggi dal QS. L'ex dirigente rossonero ha parlato anche di una suggestione di mercato per il suo Monza come quella legata al nome di Zlatan Ibrahimovic: "Ora deve guarire e stare bene. In linea di massima è un giocatore del Milan. Sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidente Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo...". Poi, Galliani ha aggiunto sulla suggestiva sfida tra Milan e Monza che si prospetta il prossimo anno e ha rivelato per chi farà il tifo Berlusconi: "Avrà il cuore diviso in due ma certamente tiferà Monza".