Galliani su Nesta: "Avevamo capito con Ancelotti che se fosse arrivato avremmo vinto la Champions"

Giornata di presentazione in casa Monza. Al fianco del nuovo allenatore Alessandro Nesta, protagonista in conferenza stampa anche l'ad Adriano Galliani: "Abbiamo scelto Alessandro Nesta perché abbiamo fatto un sacco di analisi, sullo stile di gioco degli allenatori che avevamo messo nel mirino e abbiamo capito che l'allenatore che, come stile di gioco, era più simile a Palladino era Nesta".

Galliani su Nesta, i ricordi rossoneri: "Quando battiamo il Boca Juniors a Yokohama nel 2007 fa gol anche lui. Io l'ho corteggiato, ma ho fatto meno fatica rispetto al 2002: all'epoca fu durissimo portarlo a casa. Io considero Nesta uno dei più grandi difensori al mondo, avevamo capito con Ancelotti che se fosse arrivato avremmo vinto la Champions. Ha fatto 10 anni di Milan, 224 partite: un percorso da giocatore straordinario. E gli auguro, ma credo e spero che faccia un percorso simile da allenatore. Tutti quelli che l'hanno avuto ne sono felicissimi: è un allenatore bravissimo, che farà sicuramente bene".