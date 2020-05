Gandini sulla finale contro il Barcellona: "Ricordo l'estrema soddisfazione dell'aver sconfitto una squadra che sembrava imbattibile"

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it, queste le sue dichiarazioni sulla prima Champions League vinta da dirigente rossonero: "I ricordi sono due. Il primo è indubbiamente l'atmosfera di grande euforia che c'era nei catalani, nel Barcellona. La prosopopea che avevano proprio i tifosi nell'ostentare le Coppe dei Campioni gonfiabili, far vedere come per loro fosse una finale dall'esito scontato. Dall'altra parte il ricordo del trionfo, di una soddisfazione estrema per aver battuto quella che sulla carta sembrava una squadra imbattibile ed aver stravolto il risultato di una finale che tutti davano per scontata".