Ganz sprona Leao: "Nelle sue corde vedo 20 gol a campionato"

vedi letture

Tra i tanti calciatori sotto i riflettori all'interno della rosa del Milan, ci sono anche gli attaccanti. Da una parte, come accade molto spesso, c'è Rafael Leao che non è mai esente da critiche, neanche nei suoi periodi di forma migliore; dall'altra c'è Santiago Gimenez, arrivato dal Feyenoord nel corso del mercato di gennaio e ormai a secco di gol da un mese in tutte le competizioni. Di questi due giocatori, questo pomeriggio, ha parlato l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz.

Le parole di Ganz su Rafael Leao: "Credo che Leao abbia indubbiamente una classe stratosferica, non sono convinto che abbia quella fame agonistica per poter determinare ogni partita del campionato. Da allenatore lo metto in campo, un giocatore che ha quelle qualità lì non puoi non metterlo in campo però lui deve rendersi conto che gioca nel Milan e non può fare una prestazione buona e una non buona: deve avere continuità. È un grande campione, secondo me, nelle sue corde vedo 20 gol a campionato ma non mi dà quella sensazione".

La chiosa di Ganz su Santi Gimenez: "Un ottimo giocatore, uno striker: il Milan l’ha preso per fare gol, bisogna dargli l’opportunità di fare gol. Chiaro, però, che non è uno da manovra".