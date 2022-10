Garanzini su La Stampa: "Serata pesante per il Milan: rossoneri puniti davvero duramente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il collega Gigi Garanzini ha scritto un fondo su La Stampa relativo alle gare di Champions delle italiane di ieri: "Serata pesante invece per il Milan sul campo del Chelsea. Innanzitutto per le tante assenze, che hanno fatto pendere da subito la bilancia dalla parte dei londinesi. Ma anche per il furore con cui i Blues hanno interpretato la sfida, non lasciando margini ai rossoneri: e punendoli davvero duramente”.