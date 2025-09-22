Garbo: "Il Milan sta diventando più squadra, ma manca ancora un vero centravanti"
MilanNews.it
Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, e ha parlato così del Milan: "Il Milan mi è piaciuto molto, mi sembra che stia diventando sempre più squadra e in questo vedo molto merito dell'allenatore.
Francamente però faccio fatica a pensare che possa essere la principale avversaria del Napoli per lo scudetto. Il problema principale al momento è che manca ancora un vero centravanti, dato che stanno segnando tutti meno che Gimenez. Chissà che Allegri non possa tornare alla soluzione di Leao come attaccante accentrato".
Pubblicità
News
Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Maxdi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com