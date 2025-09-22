Garbo: "Il Milan sta diventando più squadra, ma manca ancora un vero centravanti"

vedi letture

Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, e ha parlato così del Milan: "Il Milan mi è piaciuto molto, mi sembra che stia diventando sempre più squadra e in questo vedo molto merito dell'allenatore.

Francamente però faccio fatica a pensare che possa essere la principale avversaria del Napoli per lo scudetto. Il problema principale al momento è che manca ancora un vero centravanti, dato che stanno segnando tutti meno che Gimenez. Chissà che Allegri non possa tornare alla soluzione di Leao come attaccante accentrato".