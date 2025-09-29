Garlando: "Allegri ha preso il Diavolo per le corna e lo ha portato in paradiso. Conte non ha trovato le mosse per intercettare la superiorità del Milan"

Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Milan-Napoli: "Max Allegri ha preso il Diavolo per le corna e, dopo 5 giornate di campionato, lo ha portato in paradiso. Un paradiso condiviso con Napoli e Roma, un paradiso molto precario visto che mancano ancora 33 tappe al traguardo, ma era da due anni (7 ottobre 2023) che il Milan non respirava l’aria della vetta e vedersi lassù, davanti a tutti, riempirà il cuore di entusiasmo e di consapevolezza. Anche perché l’avversario sconfitto non è banale: il Napoli campione d’Italia, che aveva messo in fila 16 risultati utili. Ma la soddisfazione di Allegri non viene solo dai numeri. La prestazione conta ancora di più. Il Milan ha dominato il primo tempo, non solo in ripartenza. Si è portato meritatamene sul 2-0 prima che Estupinan, a inizio ripresa, riaprisse la notte causando un rigore e facendosi espellere. Qui, dopo aver mostrato qualità di gioco, il Diavolo ha mostrato qualità di cuore, difendendo la vittoria con i denti.

Conte non ha trovato le mosse per intercettare la superiorità del Milan e, in superiorità, ha tardato a cambiare assetto per l’assedio. Cadere a San Siro ci sta. La sconfitta ritrovata potrebbe aiutarlo a riempire di nuova fame la pancia dei suoi campioni".