Garlando: “Milan stanco e sfigurato dalle assenze (con solo 4 titolari in campo)”

Il pezzo di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport stamattina evidenzia le assenze e la stanchezza che hanno condizionato il Milan nella sfida di ieri sera contro il Napoli: “Kessie era stremato per il partitone dell’Old Trafford ed è stato sostituito, come in genere Pioli non fa mai. Un Milan stanco e sfigurato dalle assenze (4 titolari in campo) ha perso la terza partita nelle ultime sei”.