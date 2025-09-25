Garlando riflette: "Le elucubrazioni di Boniface fanno venire l'emicrania ai dirigenti del Werder. L’impressione è che Allegri preferisca il palloncino di Nkunku"

Nella sua rubrica mattutina 'La Sveglia', pubblicata in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando si è così espresso sullo strano comportamento di Victor Boniface, ad un passo dal Milan in estate e ora attaccante del Werder Brema: "L’altro giorno, su Instagram, ha postato questo tributo all’esistenzialismo: "La vita è una scarpa. Non puoi bere una mucca, perché la terra è una carota". Un’elucubrazione così ermetica e straniante che ha fatto venire l’emicrania ai dirigenti del Werder Brema, tanto che hanno convocato in sede il loro centravanti per chiedere spiegazioni. Non risulta che ne abbia date. Perciò possiamo solo azzardare un’esegesi filosofica. "La vita è una scarpa". Forse nel senso che va calzata e ci accompagna fino alla fine del viaggio. Riflessione esistenzialista, appunto.

Il problema viene con la mucca. Forse qui ci si sposta nell’etica. Cioè, "non puoi bere una mucca", ma solo il suo latte, a patto che tu l’abbia alimentata e ti si sia occupato della mungitura. Ovvero: la vita ti premia, ma solo se lavori. Pensiero che vale anche per l’ultima immagine: puoi godere della carota, solo se la coltivi e la estrai dalla terra. Se Boniface fosse venuto al Milan, avremmo avuto più occasioni per indagare. Ma l’impressione è che Allegri preferisca il palloncino di Nkunku. Come pensatore, gli basta e avanza Modric".