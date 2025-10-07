Gattuso: "Spero che Ricci riuscirà a trovarsi il suo spazio"

Gennaro Ivan Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan, oggi CT della Nazionale Italiana di Calcio, è intervenuto nella consueta conferenza stampa di inizio ritiro a Coverciano dove gli Azzurri si sono ritrovati per preparare le prossime due gare di Qualificazione al Mondiale 2025: prima arriverà l'impegno in casa dell'Estonia e poi si giocherà a Udine contro Israele. La speranza è riprendere la Norvegia contro cui si giocherà nella prossima sosta per le Nazionali. Le parole di Gattuso sul rossonero Samuele Ricci:

Le dispiace per il poco spazio che sta trovando Ricci vista la presenza di Modric?

"Dispiace, ma nulla è perso. Anzi. Il minutaggio è importante, mettere minuti nelle gambe è importante. Dispiace per lui perché ha davanti un mostro sacro come Modric, ma gli può fare bene allenarsi con lui. Guardarlo. Ora sta pagando la sua bravura, ha poco minutaggio, ma anche su di lui nulla è perso. Spero riuscirà a trovarsi il suo spazio".