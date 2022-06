Gattuso: "Tifo sempre per Ancelotti, ho vinto 11 trofei con lui"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso si è così espresso al Corriere della Sera da nuovo tecnico del Valencia (l'annuncio deve ancora essere ufficializzato, ndr) e si sofferma così su Ancelotti: "Io tifo sempre per Carlo. Come si può non farlo? Ho vinto undici trofei con lui. È un maestro. Riesce a gestire ogni gruppo. Ci riusciva trent’anni fa e ci riesce ora, come ha dimostrato al Real Madrid. Sarà bello incontrarlo in campo, nella Liga".