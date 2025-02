Gazzetta: "Fatti per il Diavolo. Joao+Gimenez: adesso il Milan sa come si fa gol"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Fatti per il Diavolo. Joao+Gimenez: adesso il Milan sa come si fa gol". Joao Felix e Santiago Gimenez sono i due grandi colpi di mercato del Diavolo a gennaio: il primo è arrivato in prestito secco dal Chelsea, il secondo a titolo definitivo dal Feyenoord dopo una trattativa serrata. Stasera saranno entrambi già a disposizione di Sergio Conceiçao per la sfida di Coppa Italia contro la Roma. Partiranno dalla panchina, ma tutti e due sono pronti al debutto in rossonero a partita in corso.

Nella testa del tecnico rossonero, l'idea è quella di farli giocare presto insieme: Gimenez centravanti e Joao Felix seconda punta. I tifosi non vedono poi l'ora di vedere i due nuovi acquisti in campo insieme anche a Rafael Leao e Christian Pulisic per un attacco che fa già sognare tutti i milanisti.