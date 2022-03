Gazzetta - Ibrahimovic riflette, futuro ancora incerto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Ibrahimovic, la cui carriera è giunta a un bivio. "Un successo e dirsi addio? Ibra riflette, futuro incerto", titola la rosea, che poi aggiunge: "Niente più Mondiale, stress fisico: Zlatan di fronte alla scelta". Lo svedese, dunque, non ha ancora preso una decisione definitiva. Potrebbe rinnovare per un altro anno o decidere di smettere. In quest'ultimo caso potrebbe esserci comunque un’appendice rossonera: come ambasciatore del club, componente dello staff tecnico o dirigenziale.