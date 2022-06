Gazzetta - Il Milan si è promesso Noa Lang. Investimento da circa 22 milioni

MilanNews.it

Il Milan guarda in Belgio e più nello specifico in casa del Bruges. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il club rossonero punta il fantasista olandese del club nerazzurro Noa Lang. Per la rosea il Milan si è già promesso il calciatore che, nei giorni scorsi, ha espresso la sua volontà di fare uno step ulteriore nella sua carriera. Per portare il classe '99 a Milanello serve una cifra compresa tra i 20 e i 22 milioni di euro.