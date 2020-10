Gazzetta - L'effeto Covid pesa: volumi dimezzati e big senza soldi

Come riporta la Gezzetta dello Sport, il calciomercato dopo l'effetto Covid è cambiato. In Europa spendere non è mai stato così difficile: la Serie A, quest'anno, ha registrato 630 milioni di acquisti, ovvero -540 rispetto alla scorsa stagione. Stessa cosa per gli altri campionati europei: la Premier League 1270 (-280), la Liga 400 (-970), la Ligue 1 400 (-270), la Bundesliga 300 (-450). Aspettando i dati di Inter e Milan, altrettanto pesanti, proprio ieri il Barcellona ha comunicato di aver chiuso lo scorso esercizio a -97 milioni.