Gazzetta: "Leao non rinuncia al sogno scudetto: 'Il campionato è una maratona'"

"Leao non rinuncia al sogno scudetto: 'Il campionato è una maratona'": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito al messaggio pubblicato nelle scorse ore sui social da Rafael Leao che ha chiarito che lui crede ancora nel sogno scudetto nonostante l'Inter sia ora a +7 sui rossoneri. "Il campionato è una maratona" ha scritto su Instragram l'attaccante portoghese che non ha nessuna intenzione di mollare.

Si riporta di seguito la classifica della Serie A dopo 25 giornate:

Inter 61

Milan 54

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Atalanta 42

Como 42

Lazio 33

Bologna 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28

Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 24

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15