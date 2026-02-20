Gazzetta: "Leao non rinuncia al sogno scudetto: 'Il campionato è una maratona'"

di Enrico Ferrazzi

"Leao non rinuncia al sogno scudetto: 'Il campionato è una maratona'": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito al messaggio pubblicato nelle scorse ore sui social da Rafael Leao che ha chiarito che lui crede ancora nel sogno scudetto nonostante l'Inter sia ora a +7 sui rossoneri. "Il campionato è una maratona" ha scritto su Instragram l'attaccante portoghese che non ha nessuna intenzione di mollare.

Si riporta di seguito la classifica della Serie A dopo 25 giornate:

Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 42
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15