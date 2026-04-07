Gazzetta: "Milan, da Nkuku a Pulisic e Leao. Cinque attaccanti per...zero gol"

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La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Milan, da Nkuku a Pulisic e Leao. Cinque attaccanti per...zero gol". Anche la trasferta di Napoli ha confermato le grandi difficoltà offensive del Diavolo, le cui punte stanno faticando tantissimo ad andare in gol nelle ultime settimane. Nonostante Max Allegri avesse tutti e cinque gli attaccanti a disposizione (Nkunku e Fullkrug hanno iniziato titolari, poi nella ripresa sono entrati Gimenez, Pulisic e Leao), al Maradona hanno deluso tutti e il Diavolo è tornato a casa con zero gol segnati.

In merito alla coppia Nkunku-Fullkrug, Allegri ha spiegato nel post-partita a DAZN: "Perchè ho scelto loro due? Innanzitutto hanno fatto una buona partita. Nkunku ha avuto due occasioni favorevoli, ha lavorato molto bene per la squadra, ha fatto una buona partita anche tecnicamente. Nel primo tempo uno come lui deve fare gol, o almeno prendere la porta. Nel secondo tempo uguale, però direi che sono stati bravi com’è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni dove abbiamo peccato. È stata una partita bloccata. Nel primo tempo abbiamo subito il tiro di Spinazzola, e poi un contropiede su una palla persa nostra a metà campo. Nel secondo tempo uguale, 2-3 ripartenze… Tutte ripartenze. Sapevamo che loro sono bravi a scatenarsi in velocità e noi in qualche occasione li abbiamo scatenati”.