2026, l'anno orribile degli attaccanti del Milan: solo 8 gol segnati finora

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Il 2026 è stato finora un anno davvero complicato per gli attaccanti del Milan che hanno segnato appena otto gol in 15 partite: 4 Leao, 3 Nkunku e 1 Füllkrug, mentre sia Pulisic che Gimenez sono ancora a secco. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che per trovare una rete di una punta rossonera bisogna andare indietro di oltre un mese, vale a dire alla trasferta in casa della Cremonese, nella quale nel recupero è arrivato il 2-0 di Rafael Leao. Anche guardando i numeri di tutta la Serie A 2025-2026 la situazione non è delle migliori visto che ad oggi nessuno degli attaccanti del Diavolo hanno raggiunto la doppia cifra in campionato (il portoghese è a 9 marcature, Pulisic a 8, Nkunku a 5, Fullkurg a 1 e Gimenez a 0.

Intervistato ieri da DAZN dopo il ko in casa del Napoli, Max Allegri ha spiegato: "Perchè ho scelto di iniziare con Nkunku e Fullkrug? Innanzitutto hanno fatto una buona partita. Nkunku ha avuto due occasioni favorevoli, ha lavorato molto bene per la squadra, ha fatto una buona partita anche tecnicamente. Nel primo tempo uno come lui deve fare gol, o almeno prendere la porta. Nel secondo tempo uguale, però direi che sono stati bravi com’è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni dove abbiamo peccato. È stata una partita bloccata. Nel primo tempo abbiamo subito il tiro di Spinazzola, e poi un contropiede su una palla persa nostra a metà campo. Nel secondo tempo uguale, 2-3 ripartenze… Tutte ripartenze. Sapevamo che loro sono bravi a scatenarsi in velocità e noi in qualche occasione li abbiamo scatenati”.