Pagelle Gazzetta: Pavlovic il più lucido, male Fullkrug, Nkunku e Bartesaghi

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Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il giocatore del Milan che ha preso il voto più alto è stato Pavlovic, il quale si è meritato un 6,5: preciso in fase difensiva, si fa vedere anche spesso in avanti e tra tutti i rossoneri è stato certamente il più lucido. Sufficienza piena (6) per Maignan, Tomori, De Winter e Modric, mentre hanno preso 5,5 Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Athekame, Pulisic e Gimenez. Prestazione negativa invece per Bartesaghi (colpevole sul gol), Nkunku (non incide) e Fullkrug (solo qualche sponda e nemmeno un tiro in porto): tutti e tre hanno preso 5.

Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.

NAPOLI-MILAN 1-0

Marcatori: 79’ Politano

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (dal 85’ Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (dal 74’ Politano); De Bruyne (dal 85’ Elmas), McTominay; Giovane (dal 70’ Alisson). A disp.: Contini, Meret, Mazzocchi; Gilmour. All.: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 82’ Leao), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 63’ Athekame), Fofana (dal 82’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 74’ Pulisic), Füllkrug (dal 63’ Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 82’ Politano.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.