Condò su Napoli-Milan: "Alisson e Politano oggi sono più sani e cattivi di Pulisic e Leao"

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Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così i risultati di Inter-Roma e Napoli-Milan: "Più ancora dei risultati dei due big-match, che nei fatti hanno soltanto cancellato le (tacite) illusioni del Milan, è stata la qualità della prestazione dell’Inter— e della sua reazione alle intemperie—a marchiare il 31° turno. È giusto accordare al Napoli una residua quota scudetto, non più consistente del 10 per cento, perché i 7 punti di distanza questo dicono. Ma il rientro di Lautaro parla a voce più alta perché ha rilanciato il miglior Thuram ed è coinciso, non a caso, con una gran ripresa collettiva (nazionali inclusi). E dunque la soluzione intercontinentale di Calhanoglu potrebbe rivelarsi il gol del titolo.

Il largo successo dell’Inter ha depotenziato Napoli-Milan, gara bruttina e sfida tra due astuzie parallele perché sia Conte che Allegri hanno temporeggiato a lungo prima di immettere gli attaccanti pungenti. L’azzardo è riuscito al Napoli perché Alisson e Politano oggi sono più sani e cattivi di Pulisic e Leao. In ogni caso, il margine del Milan in chiave Champions resta rassicurante: le prime tre sembrano blindate".