Gazzetta - Milan, dopo la Lazio ci sarà il Liverpool: Ibra a caccia del 50° gol in Champions

Zlatan Ibrahimovic è pronto per rientrare in campo e lo farà domenica sera a San Siro contro la Lazio. Il match contro i biancocelesti permetterà allo svedese, che tornerà a giocare dopo quattro mesi, di mettere minuti nelle gambe in vista anche della sfida di mercoledì a Liverpool che segnerà il ritorno in Champions League del Milan e nella quale Ibra andrà a caccia del suo 50° gol nella massima competizione europea per club. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.