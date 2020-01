Gazzetta - Milan, ecco chi è Antonee Robinson

Per sostituire Ricardo Rodriguez, che è passato al PSV, il Milan ha scelto Antonee Robinson del Wigan. Ecco la presentazione del terzino sinistro pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: "Nato a Milton Keynes (Inghilterra) l’8 agosto 1997, è un difensore statunitense con cittadinanza britannica. Terzino sinistro, è cresciuto nelle giovanili dell’Everton, che nel 2017 lo ha girato in prestito al Bolton e, nella stagione successiva, al Wigan, che lo ha acquistato lo scorso giugno. Vanta 85 presenze e un gol in Championship (la B inglese). In nazionale ha giocato 7 partite".