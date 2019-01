Gazzetta - Milan, Higuain svagato e disinteressato nella rifinitura d ieri

La rifinitura di ieri ha indispettito parecchio Gattuso. "Ho visto uno dei più brutti allenamenti della mia gestione - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa - tutte queste chiacchiere non fanno bene". Come riporta La Gazzetta dello Sport, da quanto filtra, il destinatario della lamentela era proprio Higuain, reo di aver sostenuto la seduta di ieri con un approccio sbagliato. Svagato, deconcentrato, disinteressato a ciò che avveniva, tanto da influire anche sulla resa e sulla concentrazione dei compagni.