Gazzetta - Milan, il ruolo ha inciso sulla prestazione di Calhanoglu

L’exploit di Calhanoglu è coinciso con il debutto di Pioli in panchina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questo non può essere un caso. Un fattore che ha inciso è il ruolo: finalmente libero dalle incombenze di mezzala e per la prima volta con le spalle coperte da Kessie, Calha ha dato il meglio di sé giocando con e per la squadra, con la possibilità di portarsi dove l’istinto da numero 10 gli suggeriva.