Gazzetta - Milan, oggi il trequartista è Krunic... in attesa del mercato

Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Calhanoglu, ovvero di un giocatore che possa agire dietro la punta nel 4-2-3-1 di Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi è Krunic il principale indiziato per il ruolo di trequartista, ma il mercato interverrà anche in questa direzione. Oltre a Diaz, infatti, per cui si chiuderà a breve, la società dà la caccia a un numero 10 che possa occupare la zona lasciata libera da Hakan.