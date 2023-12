Gazzetta - Milan, Okafor torna a fine gennaio. Rischio operazione per Pobega: oggi consulto decisivo

Gli ultimi due infortunati in casa rossonera sono stati Noah Okafor e Tommaso Pobega, i quali si sono fatti male nell'ultima gara di campionato contro il Monza a San Siro. Tempi di recupero lunghi per entrambi, in particolare per il centrocampista. Per quanto riguarda l'attaccante svizzero, è alle prese con una lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso, e dovrebbe rientrerà in campo a fine gennaio.

Ci vorrà un po' di più, invece, per Pobega, il quale rischia l'intervento chirurgico dopo aver riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, oggi il giocatore italiano ha in programma un consulto decisivo per la scelta tra l'operazione e le terapie.