Gazzetta - Milan, per Maignan c'è una chance di tornare tra i pali già con il Cagliari

Domani pomeriggio sarà Marco Sportiello il portiere che difenderà i pali del Milan. L'ex Atalanta, che ha fatto il suo esordio stagionale martedì contro il Newcastle, sostituirà Mike Maignan, uscito anzitempo contro i magpies a causa di un infortunio muscolare di lieve entità.

Ma quando tornerà in campo? Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'opzione più probabile è il rientro per la sfida contro la Roma. Con un po' di ottimismo in più c'è la chance che possa tornare già con il Cagliari nella prossima di campionato.