Gazzetta - Milan, tocca a Krunic al posto dello stanco Leao: farà il trequartista, Diaz trasloca a sinistra

Sabato a Firenze, Rafael Leao ha dovuto abbandonare il campo nei minuti finali a causa dei crampi. Il portoghese, complici anche i guai fisici di Rebic, sta giocando tantissimo e nelle ultime partite è apparso piuttosto stanco e spremuto. Per questo motivo, in vista del match di stasera contro l'Atletico Madrid, Stefano Pioli sta pensando di dargli un po' di riposo e di non farlo partire dal primo minuto: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, al suo posto dovrebbe giocare Rade Krunic, il quale agirà da trequartista, con Brahim Diaz che traslocherà sulla fascia sinistra.