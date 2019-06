Gazzetta - Milan, vendere Gigio per rinforzarsi in altri reparti

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sul futuro di Donnarumma. Il giovane portiere - si legge - è quello che, in caso di cessione, porterebbe un incasso (e quindi una plusvalenza) maggiore. Vendere Gigio per poi rinforzarsi in altri reparti, dunque, può essere una strategia. La riflessione deve essere estesa al monte stipendi: i 6 milioni di Donnarumma pesano e alla proprietà non dispiacerebbe alleggerire