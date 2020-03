Gazzetta: "Milanello chiuso. Per Maldini e Massara virus gastrointestinale"

"Milanello chiuso. Per Maldini e Massara virus gastrointestinale": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il dt e il ds milanisti non erano presenti sugli spalti di San Siro per l'ultimo match giocato contro il Genoa a causa di un virus gastrointestinale. Niente coronavirus dunque per i due dirigenti rimasti dell'area sportiva. A Milanello, che resterà chiuso fino a lunedì, non c'è alcun tipo di allarme.