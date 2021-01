Gazzetta - Musacchio è atteso in giornata a Roma, indennizzo intorno a 1 mln per il Milan

Secondo gazzetta.it, è fatta per il passaggio di Mateo Musacchio dal Milan alla Lazio: ai rossoneri andrà un indennizzo intorno al milione di euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto di sei mesi a 700 mila euro euro con opzione per altre due stagioni a 1,4 milioni. Il difensore argentino è atteso in giornata a Roma, le visite mediche sono invece in programma domani mattina.