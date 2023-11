Gazzetta - Nuovo stadio Milan a San Donato: ora l’ok tecnico, poi la decisione sul nome dell'impianto

In casa rossonera si continua a lavorare sul progetto del nuovo stadio che il Milan ha scelto di costruire a San Donato sull'area San Francesco. Queste sono settimane di burocrazia, durante le quali gli uffici tecnici del Comune stanno valutando la documentazione presentata dal club di via Aldo Rossi qualche tempo fa. L'obiettivo (e la speranza) dei rossoneri è di avere entro la fine dell'anno il via libera per proseguire nella fase di progettazione.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nei prossimi mesi, oltre a vedere qualche nuova immagine del futuro nuovo impianto del Milan, ci saranno decisioni su naming rights, vale a dire sul nome dello stadio, e struttura esterna. Gerry Cardinale sta seguendo da vicino questo dossier e la sua presenza a Milano in queste ore in occasione di Milan-Borussia Dortmund potrebbe portare a qualche importante novità sulla vicenda.