Gazzetta - Paquetà, concentrazione e allenamenti (di nuovo) intensi

Lucas Paquetà è rimasto al Milan nonostante le voci circolate nelle ultime settimane. Al brasiliano non resta che focalizzarsi sulla stagione per provare a riguadagnare posizioni nelle gerarchie di Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da Milanello raccontano di un Paquetà concentrato e per nulla distratto dalle ultime ore di mercato. Secondo quanto riferito dalla rosea, Lucas è tornato ad allenarsi con intensità. Ma lavorare al massimo, in questo Milan rimodulato sulle caratteristiche di Ibrahimovic, potrebbe non bastare.