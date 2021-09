Gazzetta - Rinnovo Kessie, la distanza è ancora ampia

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Franck Kessie. Al momento non ci sono sviluppi, ognuna delle parti resta sulle proprie posizioni. Il Milan ha proposto un prolungamento fino al 2026, con ingaggio annuale da 6 milioni e mezzo. Il centrocampista e il suo agente, invece, chiedono 8 milioni all’anno. Una distanza che oggi pare incolmabile, ma chissà. La questione non è ancora chiusa.