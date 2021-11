Gazzetta - Romagnoli può rinnovare, Kessie verso l'addio

In casa Milan è tempo di rinnovi, alcuni più alla portata, altri decisamente in salita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane si riparlerà del prolungamento di contratto di Alessio Romagnoli, dopo l’incontro con Raiola avvenuto qualche giorno fa. Molto più complicata, invece, la situazione Kessie: difficilmente il centrocampista ivoriano estenderà il suo legame con il club .