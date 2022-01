Gazzetta - Tante buone ragioni per non perdersi Milan-Juve

La Gazzetta dello Sport si proietta al big match tra Milan e Juventus in programma domenica sera, elencando alcuni motivi per i quali vale la pena assistere alla partita. I bianconeri tornano a San Siro dopo la beffarda Supercoppa italiana, mentre i rossoneri ci tornano dopo l’ancor più traumatico epilogo dell’ultimo turno di campionato con lo Spezia. Milan-Juve, osserva la rosea, si annuncia come un partitone, una supersfida da non perdere. Theo contro Cuadrado, Romagnoli e Morata, i due numeri 10 Dybala e Diaz, il confronto tra Pioli e Allegri... Insomma, sono davvero tanti i motivi di interesse di questo classico del calcio italiano.