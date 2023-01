Gazzetta - Verso il derby: Tonali sicuro di un posto da titolare in mezzo al campo, in tre per due maglie

MilanNews.it

In vista del derby di domenica, Stefano Pioli è intenzionato a cambiare un po' il suo Milan e partirà dall'inizio contro tre centrocampisti di ruolo. L'unico sicuro di un posto in campo dal primo minuto è Sandro Tonali, mentre per le altre due maglie da titolari sono in ballottaggio tre giocatori, vale a dire Rade Krunic, Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.