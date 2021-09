Gazzetta - Verso Liverpool-Milan: se Tonali non recupera spazio a Bennacer in mezzo al campo

Nella giornata di ieri, Sandro Tonali, uno dei rossoneri più in forma in questo avvio di stagione, non ha svolto la rifinitura a Milanello insieme al resto dei compagni a causa di qualche linea di febbre: il centrocampista rossonero è partito comunque per Liverpool e se starà bene sarà regolarmente in campo dal primo minuto al fianco di Franck Kessie. In caso contrario, spazio a Ismael Bennacer. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.