La Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione rossonera che potrebbe scendere in campo domani contro il Verona. Il modulo sarà ovviamente il 4-4-2: Donnarumma in porta; Conti, Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez in difesa; Castillejo, Krunic (al posto di Bennacer), Kessié e Calhanoglu a centrocampo; Ibrahimovic e Leao in attacco (Rebic in panchina).