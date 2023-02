Gelo, pioggia, 87': da Milan-Roma a Milan-Atalanta. Guarigione completata. E c'è tempo...

MilanNews.it

Due indizi (Torino e Tottenham) non facevano una prova, al terzo (Monza) qualche passo in avanti in più, al quarto (Atalanta) non ci sono più dubbi: il Milan è ufficialmente guarito e, con quattro vittorie consecutive in fila senza, tra l'altro, subire alcun gol, si candida a dimenticare la crisi puntando ai tre mesi finali della stagione con rinnovato entusiasmo.