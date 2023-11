Genoa, Martinez: "Maignan è il portiere che mi ha impressionato di più"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, il portiere del Genoa Josep Martinez ha indicato in Maignan il portiere che più l'ha impressionato in Serie A soffermandosi poi su Giroud, che ha dovuto difendere i pali del Milan nel finale del match contro i rossoblu: "Ha avuto coraggio ma non ha lo stile del portiere. Certo in quell’uscita su Puscas di coraggio ne ha avuto tanto. D’altronde gli attaccanti sono i più siili a noi portieri: sono abituati a mettere testa, piedi, fisico per cercare di colpire il pallone e fare gol.

La Nazionale? So che mi seguono, il ct è quello che mi ha fatto esordire nell’Under 21 e mi conosce bene. Però la Spagna ha tanti portieri, non sarà facile. Ma è un mio obiettivo, non mollerò facilmente".