Genoa, non solo il Milan: anche la Roma sogna il colpo Piatek

Piatek piace a tutti i principali club europei e sarebbe strano il contrario visto il suo rendimento in questa prima stagione di Serie A. In Italia, oltre al forte interessamento del Milan, che potrebbe acquistarlo in caso di addio di Higuain, c'è da registrare anche quello della Roma, a caccia da tempo di un'altra punta che in futuro possa sostituire Dzeko soprattutto dopo il rendimento ben al di sotto delle aspettative di Schick. La sensazione è che la partita sia appena cominciata e che da qui a giugno l'asta favorirà il Genoa, pronto a mettere a segno una grande plusvalenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.