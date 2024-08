Genoa, Vogliacco: "Primo gol in A? Ho pensato a Sinisa"

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Primo gol in carriera e primo gol in serie A per Alessandro Vogliacco che ha dedicato la rete alla sua famiglia con un ricordo particolare per Sinisa Mihajlovic, padre della moglie Virginia, in dolce attesa del secondogenito che si chiamerà 'Leone Sinisa' proprio in onore del nonno scomparso. "Dedica? Sicuramente alla mia famiglia, a mia moglie, a mia figlia e al mio migliore amico che di solito mi massacra, ma oggi mi aveva detto che avrei segnato. E poi mi sentivo particolarmente strano oggi e ho pensato tanto a Sinisa. Sembra scontato dirlo, ma per me non lo è: nei momenti delicati lo sento molto vicino. Ho pensato a lui e, come sempre, quando c'è da darmi forza mi dà una forza in più".

Gol che ha permesso al Genoa di condurre in porto un pareggio contro i campioni d'Italia. "È una serata bellissima, non potevo che immaginarmi un gol così bello. In una partita così speciale. Sono contento che la squadra nel finale sia riuscita a prendere un punto, una doppia gioia". (ANSA).