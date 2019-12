Genta: "Ibra al Milan? Con lui sarebbe tutto più facile"

Il giornalista Carlo Genta, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così della possibilità Ibra per il Milan: “Io sposo il lodo Pellegatti, per me Ibra anche da cartonato al Milan. Per molti motivi: secondo me in questa stagione il Milan quasi paradossalmente non deve guardare alla classifica. Deve provare a vedere se in questo gruppo c’è qualcosa da salvare per il futuro, e secondo me Ibra ti può dare una mano a capire chi può essere funzionale al progetto. È un discorso un po’ astratto e filosofico, però ripeto: Piatek è un ottimo giocatore, l’anno scorso metteva in porta anche le palle sbagliate e adesso? Con ibra sarebbe tutto più facile, anche perché il Milan in tante partite è riuscito a stare bene in campo ma poi ha perso perché gli avversari non hanno avuto paura”.