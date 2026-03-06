Gentile: "Con un Pulisic al 100% il distacco dall'Inter sarebbe stato più misurato"

Manca sempre meno alla supersfida tra Milan e Inter: il Derby della Madonnina si giocherà a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45, in occasione del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Una gara importantissima, come sempre, per entrambe le squadre: quest'anno anche di più con una posta in palio importante tra titolo e Champions League. A commentare le indiscrezioni dei giorni antecedenti alla sfida è stato il telecronista Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, in diretta dagli studi dell'emittente televisiva.

Le parole di Gentile sul reparto offensivo del Milan: "Chiaro che Nkunku sta meglio di entrambi ma forse anche per questo, nella gestione di una gara tattica, potrebbe risultare una scelta indovinata nel secondo tempo. Nonostante il Milan sia secondo in classifica e sta disputando un campionato molto onorevole: evidente che aver avuto Pulisic a mezzo servizio, una delle stelle della nostra Serie A, ha rallentato un po’ il Milan in certe partite e alcuni risultati sono venuti meno anche per questo. Con un Pulisic al 100% il distacco dall’Inter sarebbe stato più misurato".